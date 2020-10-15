ГУВД Бишкека: Ночь в столице прошла спокойно, без происшествий

В Бишкеке ночь прошла спокойно и без происшествий, все сферы жизнедеятельности города работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что после окончания комендантского часа все выезды и въезды в город открыты, общественный транспорт функционирует без перебоев согласно установленным пассажирским маршрутам. Каких-либо фактов проявления мародерства и погромов, а также нарушений общественного порядка выявлено и зафиксировано не было.

Бишкекская милиция совместно с вооруженными силами и народными дружинами обеспечивает общественную безопасность горожан и гостей столицы, осуществляется круглосуточная охрана правопорядка на всей территории города.

Несмотря на заверения правоохранительных органов о контроле ситуации, вчера весь день на Старой площади митинговали сторонники премьер-министра Садыра Жапарова, нарушая режим ЧП.

Напомним, что в городе ввели режим чрезвычайного положения, действует комендантский час с 22.00 до 5.00.