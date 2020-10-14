Часть митингующих намерена продолжить акцию протеста на площади Ала-Тоо

Митинг сторонников Садыра Жапарова у Дома правительства в Бишкеке закончился. Часть митингующих отказалась расходиться до тех пор, пока их требование — отставка президента Сооронбая Жээнбекова — не будет выполнено.

Фото 24.kg. Часть митингующих осталась на площади Ала-Тоо

Они двинулись колонной от Дома правительства и дошли до центральной площади Ала-Тоо. Организаторы акции протеста призвали их остановиться, разойтись и собраться завтра, но их не услышали.

Отметим, что во время митинга из толпы не раз звучали призывы идти к госрезиденции.

Ранее премьер-министр Садыр Жапаров заявил своим сторонникам, что глава государства Сооронбай Жээнбеков пока не собирается уходить в отставку. Переговоры продолжатся завтра.

Напомним, что сегодня депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки президента решится сегодня.