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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Первомайский суд Бишкека доставили обвиняемых в массовых беспорядках

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения обвиняемым в массовых беспорядках, произошедших 9 октября.

24.kg
Фото 24.kg. В суд доставили обвиняемых

В суд из СИЗО ГКНБ доставлен экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, из ИВС ГУВД столицы привезли активиста Темирлана Султанбекова, бывшего руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, а также экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева.

В здании суда проходит митинг в поддержку задержанных. Участники акции протеста требуют освободить всех арестованных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168950/
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