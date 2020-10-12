В Первомайский суд Бишкека доставили обвиняемых в массовых беспорядках

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения обвиняемым в массовых беспорядках, произошедших 9 октября.

Фото 24.kg. В суд доставили обвиняемых

В суд из СИЗО ГКНБ доставлен экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, из ИВС ГУВД столицы привезли активиста Темирлана Султанбекова, бывшего руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, а также экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева.

В здании суда проходит митинг в поддержку задержанных. Участники акции протеста требуют освободить всех арестованных.