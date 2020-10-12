К поддерживающим Курсана Асанова присоединились сторонники Атамбаева

Около Первомайского районного суда Бишкека собрались сторонники бывшего замглавы МВД Курсана Асанова. Они требуют освободить бывшего милицейского чиновника на свободу. К ним присоединились сторонники и родственники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Поддержать арестованных пришли сыновья Атамбаева Кадыр и Сеид.

Отметим, что сегодня суд изберет меру пресечения Курсану Асанову, активисту Темирлану Султанбекову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву. Их задержали по факту массовых беспорядков, произошедших 9 октября.

Всего на территории и в здании суда находятся больше 100 человек.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. ГКНБ и МВД задержал Алмазбека Атамбаева и его сторонников, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, а также экс-замглавы МВД Курсана Асанова.