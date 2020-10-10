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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Турсунбай Бакир уулу призвал утвердить Жапарова на пост премьер-министра

Турсунбай Бакир уулу призвал депутатов утвердить Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Об этом он сообщил на митинге у Дома правительства в поддержку экс-депутата.

24.kg
Фото 24.kg. Турсунбай Бакир уулу на митинге в поддержку Садыра Жапарова

«Пока не поздно, депутаты, я обращаюсь к вам. Назначьте премьер-министром Садыра Жапарова и дайте время. Я ему доверяю. Также накажите тех зачинщиков, покажите их лица. Заказ идет из Америки», — рассказал он.

Помимо этого, он назвал агентами Америки Тилека Токтогазиева, Жанара Акаева, Омурбека Текебаева, Клару Сооронкулову и Эльвиру Сурабалдиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168661/
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