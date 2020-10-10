Бизнес закрыл свои точки: Бишкек, 10 октября. Фоторепортаж

Сегодня в центре Бишкека малолюдно. Большая часть магазинов, торговых центров, обменок, аптек, точек быстрого питания закрыты. Общественный транспорт работает в штатном режиме.

Вчера во второй половине дня предприниматели начали массово вывозить товар. Как сообщили 24.kg в ряде торговых центров, они не будут работать до стабилизации политической ситуации в стране. Это значит, бизнес начал нести колоссальные убытки. Едва пережив карантинные санкции в связи с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане, которые длились несколько месяцев, предприниматели теперь стали заложниками политиков, рвущихся к власти.

Так выглядит центр Бишкека сегодня в 13.00.