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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бизнес закрыл свои точки: Бишкек, 10 октября. Фоторепортаж

Сегодня в центре Бишкека малолюдно. Большая часть магазинов, торговых центров, обменок, аптек, точек быстрого питания закрыты. Общественный транспорт работает в штатном режиме. 

Вчера во второй половине дня предприниматели начали массово вывозить товар. Как сообщили 24.kg в ряде торговых центров, они не будут работать до стабилизации политической ситуации в стране. Это значит, бизнес начал нести колоссальные убытки. Едва пережив карантинные санкции в связи с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане, которые длились несколько месяцев, предприниматели теперь стали заложниками политиков, рвущихся к власти.

Так выглядит центр Бишкека сегодня в 13.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168660/
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