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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

МВД провело инструктаж: милиционеры выехали для обеспечения правопорядка

Руководство МВД КР провело инструктаж. После сотрудники выедут по маршрутам и местам дислокации для обеспечения правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, МВД КР совместно с другими правоохранительными органами проводит работу по наведению правопорядка, предупреждению и пресечению правонарушений, оздоровлению криминальной ситуации на улицах и в общественных местах, пресечению провокаций со стороны деструктивных сил.

Ведется работа по недопущению использования криминальными группировками захвата имущества государственных, частных и иных объектов.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митингуют на Старой площади.

Тем временем сторонники Омурбека Бабанова собрались у Театра оперы и балета, бывшего президента Алмазбека Атамбаева — у здания «Форума».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168519/
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