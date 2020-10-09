Более 10 тысяч дружинников будут патрулировать сегодня улицы Бишкека. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, несколько дружин объединились в союз и работают совместно с правоохранительными органами. Особое внимание уделяется охране стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.

«С южной стороны мэрии установлены юрты, палаточный городок, где благодаря неравнодушным гражданам организовано горячее питание. Там же есть места для отдыха», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что постоянно проводится сбор информации с камер «Безопасного города» для недопущения беспорядков, мародерства.

В свою очередь мэр столицы Азиз Суракматов обратился к предпринимателям с просьбой организовать прямые трансляции со своих камер видеонаблюдения в социальных сетях. «Чтобы мы видели происходящее и могли направлять группы ДНД, патрули», — подчеркнул он.