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Общество

Народные дружинники призывают партии вернуться в правовое русло

Народные дружинники призывают партии вернуться в правовое русло. Об этом сообщил член Союза народных дружин Кунай Медетхан.

«В программе каждой политорганизации присутствовали чаяния народа. Говорили, что основная ваша цель — это безопасность и процветание страны. К сожалению, все ваши действия, которые мы видим, говорят об обратном. Вы низвергаете государство в пучину хаоса», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Члены Союза народных дружин

Руководитель Союза народных дружин Данияр Тербишалиев отметил, что народ хочет жить спокойной жизнью. «Подумайте о людях, республике. Как вы можете так подло делить портфели, когда страна находится под угрозой развала? Дайте гражданам жить нормальной, спокойной жизнью», — заявил он.

Дружинники добавили, что расслабляться горожанам нельзя, все развивается очень непредсказуемо. «Мужчины, призываем вас присоединиться к нашим рядам», — призвали добровольцы.

В свою очередь активист Азамат Исмаилов обратился к родителям детей, не достигших 18-летнего возраста, с просьбой держать их дома ради безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168147/
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