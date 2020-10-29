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Общество

Роль народных дружин при наведении общественного порядка обсудили в ГУВД Бишкека

В ГУВД Бишкека прошло очередное заседание рабочей группы по разработке программы развития столичной милиции на 2021-2023 годы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления.

«В заседании приняли участие начальник ГУВД Канат Джумагазиев и другие руководители подразделений главка, а также представители экспертного сообщества и гражданского общества. Экспертами высказано пожелание. При разработке программы развития ГУВД Бишкека, по их мнению, должна учитываться сложившаяся общественно-политическая ситуация в республике. В программные документы должны быть заложены роли общественных профилактических центров и добровольных народных дружин, которые оказывают значительное содействие милиции в сложные для государства периоды», — сообщили в ГУВД Бишкека.

В пресс-службе ведомства отметили, что главная цель программы развития столичной милиции на 2021-2023 годы — это создание эффективной системы, обеспечивающей на должном уровне соблюдение прав и свобод граждан, общественный порядок, а также безопасность гостей и жителей Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171191/
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