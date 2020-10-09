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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бишкек будут патрулировать волонтеры Красного Полумесяца

Бишкек будут патрулировать волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана. Они окажут первую доврачебную помощь пострадавшим.

Волонтеры будут одеты в специальные жилетки с эмблемой организации.

Сегодня в столице проходят четыре митинга. Своих сторонников вывели бывший президент Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, выдвинутый четырьмя партиями на пост технического главы кабмина, а также идет марш против ОПГ.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168492/
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