Бишкек будут патрулировать волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана. Они окажут первую доврачебную помощь пострадавшим.

Волонтеры будут одеты в специальные жилетки с эмблемой организации.

Сегодня в столице проходят четыре митинга. Своих сторонников вывели бывший президент Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, выдвинутый четырьмя партиями на пост технического главы кабмина, а также идет марш против ОПГ.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.