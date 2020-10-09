Суд не удовлетворил иск правозащитников против ЦИК

Административный суд Бишкека не удовлетворил иск Коалиции за демократию и гражданское общество о признании недействительным постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов об аннулировании итогов выборов, прошедших 4 октября.

Уточняется, что ЦИК сегодня также принял решение о назначении повторных выборов до 6 ноября. Центризбирком просит обеспечить необходимые правовые условия для их проведения.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.