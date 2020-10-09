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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

На Старой площади сторонники Садыра Жапарова читают молитву

На Старой площади Бишкека сторонники экс-депутата парламента Садыра Жапарова читают молитву.

Собралось около 200 человек. Сегодня в столице пройдет четыре митинга. Своих сторонников выводят бывший президент Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, выдвинутый четырьмя партиями на пост технического главы кабмина, а также намечен марш против ОПГ. 

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168467/
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