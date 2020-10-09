На Старой площади собираются сторонники Садыра Жапарова. Они скандируют: «Садыр, Садыр!»

Сегодня в Бишкеке пройдут четыре митинга. Сторонников выводят выдвинутый Народным координационным советом на должность премьер-министра Омурбек Бабанов, бывший президент Алмазбек Атамбаев, а на Старой площади митингуют поддерживающие объявившего себя главой кабмина Садыра Жапарова.

Кроме того, сегодня пройдет марш против ОПГ, организованный партией «Рефома».

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК их аннулировала, признав недействительными. Протестующие захватили «Белый дом». Где находится сейчас президент Сооронбай Жээнбеков, никто не знает.