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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке сегодня в 12.30 закроются все подразделения ГРС

Все подразделения ГРС в Бишкеке сегодня закроются в 12.30. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, причина закрытия — нестабильная ситуация в столице. Не будут работать центры обслуживания населения, отделы ГУ «Унаа», ГП «Кыргызпочтасы», кол-центр 119 и архивы.

«Просим отнестись с пониманием и призываем к сохранению порядка. Все объекты находятся под охраной, на местах остаются и дежурные сотрудники», — добавили в ГРС.

В столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники Садыра Жапарова, самопровозгласившего себя главой правительства, требуют от депутатов Жогорку Кенеша сделать его легитимным, назначив премьер-министром КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168455/
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