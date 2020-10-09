В Бишкеке сегодня в 12.30 закроются все подразделения ГРС

Все подразделения ГРС в Бишкеке сегодня закроются в 12.30. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, причина закрытия — нестабильная ситуация в столице. Не будут работать центры обслуживания населения, отделы ГУ «Унаа», ГП «Кыргызпочтасы», кол-центр 119 и архивы.

«Просим отнестись с пониманием и призываем к сохранению порядка. Все объекты находятся под охраной, на местах остаются и дежурные сотрудники», — добавили в ГРС.

В столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники Садыра Жапарова, самопровозгласившего себя главой правительства, требуют от депутатов Жогорку Кенеша сделать его легитимным, назначив премьер-министром КР.