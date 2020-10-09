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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Жогорку Кенеш должен сегодня собраться на сессию, считают бывшие спикеры

Бывшие спикеры парламента Медеткан Шеримкулов и Абдыганы Эркебаев считают, что Жогорку Кенеш должен сегодня собраться на заседание для конституционного решения вопросов, чрезвычайно важных для стабилизации ситуации. Об этом говорится в их заявлении.

Они отмечают, что происходящие события вызывают не только глубокую тревогу в Кыргызстане, но и озабоченность наших соседей-братьев и стратегических союзников, важнейших международных организаций — ШОС, Евросоюза и ООН.

«При этом продолжают существовать легитимные президент, Жогорку Кенеш, правительство и судебная власть, но они проявляют свою недееспособность. Две попытки собрать депутатов ЖК, и принятые там решения были неконституционными из-за отсутствия кворума. Параллельно созданы различные координационные советы, другие площадки и форумы гражданского характера, решение которых не имеет юридической силы», — говорится в заявлении.

Медеткан Шеримкулов и Абдыганы Эркебаев добавляют, что тем временем положение страны резко ухудшилось: увеличивается пандемия, наступили холода, экономика замерла, внешние границы вновь закрываются.

«Республика идет к пропасти. Но так не должно быть! Каждый кыргызстанец, любящий свою родину, осознающий положение дел, не должен допустить этого. Поэтому мы, бывшие председатели Жогорку Кенеша, еще раз призываем и решительно требуем положить конец беспорядкам и незаконным действиям, а президента и парламент настойчиво просим незамедлительно, сегодня же, провести сессию ЖК для конституционного решения вопросов, чрезвычайно необходимых для стабилизации ситуации, обеспечения безопасности граждан и внешних границ, возвращения страны в правовое, конституционное поле. Речь идет в первую очередь о формировании дееспособного правительства, которое должно состоять из компетентных управленцев, а глава должен обладать моральным авторитетом у народа», — подчеркнули они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168446/
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