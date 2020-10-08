Волонтеры собирают мусор на территории Дома правительства. Митинг сторонников Садыра Жапарова продолжается.

На Старой площади находится около 700 человек — митингующие и дружинники.

Добровольцы разделились на группы. Они с пакетами обходят периметр здания, собирают мусор, окурки. На территории также продолжают дежурить волонтеры Красного Полумесяца.

Фото 24.kg. Волонтеры собирают мусор вокруг Дома правительства

Ранее народные дружинники приготовили плов и кормили всех желающих.

Напомним, что в Бишкеке уже четвертые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники Садыра Жапарова требуют назначить его премьер-министром.