18:44
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Вниманию ДНД. Как не заболеть во время патрулирования: советы врача

Последние три дня неравнодушные горожане объединяются в группы, чтобы защитить город от мародеров и провокаторов. Врач-хирург Эрмек Исмаилов в своем Telegram-канале «Дневник врача» объяснил, как одеваться, чтобы не замерзнуть и не заболеть.

Рекомендации для дружинников на ночь:

  • Одежда должна быть в два-три слоя, тем самым создается воздушная прослойка, которая греет.
  • Многие пренебрегают своей шеей, она часто остается открытой, в итоге может продуть спину или шею. Либо носите капюшон, либо шарф.
  • То же самое касается и нижней части тела, надевайте гамаши (теплее будет)!
  • Ноги в отличие от рук не спрячешь в карман и не согреешь за 2 минуты. Поэтому они должны быть всегда в тепле и сухими. Многие надевают теплые носки, но если будет тугая резинка, она может перетянуть ногу, и будет плохой кровоток. Многие из-за этого начинают мерзнуть. Желательно надевать шерстяные носки.
  • Много одежды необходимо надевать, потому что когда человек не двигается, первая задача — удерживать тепло.
  • Есть теория, что спирт помогает согреться. Да, первые 30-40 минут, а потом идет резкий обратный эффект.
  • Чай и кофе помогут согреться на 20-30 минут, не более. Поэтому самая главная задача — удержание и поддержание тепла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168360/
просмотров: 519
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек под защитой ДНД. Дружинники заявляют, что они вне политики
Митинг у Дома правительства. Митингующих и дружинников кормят пловом
Дружинники поддерживают мэра Азиза Суракматова и его команду
Ситуация на Старой площади. У одного из дружинников случился приступ эпилепсии
Примерно 500 дружинников охраняют здание Дома правительства
Камерный оркестр «Манас» выступил для народных дружинников перед дежурством
Дружинники вышли на патрулирование Бишкека. Контакты тем, кому нужна помощь
Минувшей ночью один из дружинников получил ножевое ранение
Они защитили Бишкек от мародеров. Дружинникам нужна наша помощь
Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
8 октября, четверг
18:42
Отопление в Бишкеке начнется 9 октября. Решение мэрии Отопление в Бишкеке начнется 9 октября. Решение мэрии
18:27
Искендер Матраимов в Кара-Суу. Очевидцы сняли депутата на видео
18:24
Волонтеры собирают мусор вокруг Дома правительства
18:20
В Лейлеке похоронили Алтынбек уулу Умутбека, погибшего во время беспорядков
18:19
Канат Исаев уклонился от ответа, поддерживает ли он импичмент президенту