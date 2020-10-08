Вниманию ДНД. Как не заболеть во время патрулирования: советы врача

Последние три дня неравнодушные горожане объединяются в группы, чтобы защитить город от мародеров и провокаторов. Врач-хирург Эрмек Исмаилов в своем Telegram-канале «Дневник врача» объяснил, как одеваться, чтобы не замерзнуть и не заболеть.

Рекомендации для дружинников на ночь: Одежда должна быть в два-три слоя, тем самым создается воздушная прослойка, которая греет.

Многие пренебрегают своей шеей, она часто остается открытой, в итоге может продуть спину или шею. Либо носите капюшон, либо шарф.

То же самое касается и нижней части тела, надевайте гамаши (теплее будет)!

Ноги в отличие от рук не спрячешь в карман и не согреешь за 2 минуты. Поэтому они должны быть всегда в тепле и сухими. Многие надевают теплые носки, но если будет тугая резинка, она может перетянуть ногу, и будет плохой кровоток. Многие из-за этого начинают мерзнуть. Желательно надевать шерстяные носки.

Много одежды необходимо надевать, потому что когда человек не двигается, первая задача — удерживать тепло.

Есть теория, что спирт помогает согреться. Да, первые 30-40 минут, а потом идет резкий обратный эффект.

Чай и кофе помогут согреться на 20-30 минут, не более. Поэтому самая главная задача — удержание и поддержание тепла.