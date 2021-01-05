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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента и референдум. Дружинники будут помогать сотрудникам милиции

Сотрудникам милиции в день досрочных президентских выборов и проведения референдума по определению формы правления 10 января будут помогать дружинники. Об этом на заседании координационной группы оперативного реагирования ЦИК сообщил заместитель главы МВД Октябрь Урмамбетов.

По его словам, действия дружинников будут координировать сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь член ЦИК Гульнара Джурабаева напомнила, что 4 октября 2020 года в день выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, итоги которых были отменены, на участках появлялись мужчины спортивного телосложения, которые утверждали, что они дружинники. Многие из них вмешивались в избирательный процесс, а не следили за порядком. Член ЦИК поинтересовалась, не будет ли такого и в этот раз.

Милицейский чиновник отметил, что это были люди, привлеченные политическими партиями, и к дружинникам они никакого отношения не имели.

Напомним, милиция переведена на усиленный режим ведения службы.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. В этот же день состоится и референдум по определению формы правления.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/178948/
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