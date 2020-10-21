Послесловие к беспорядкам в Бишкеке: слабость милиции и полулегальные дружины

Любое серьезное политическое потрясение в Кыргызстане проходит по одному и тому же сценарию. На центральной площади Бишкека собирается критическая масса протестующих. Милиция пытается разогнать их, но в конечном итоге сама бежит, оставляя город во власти ликующей толпы.

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Как правило, на вторые сутки беспорядков на охрану столицы выходят те, кто по идее заниматься этим не должен — добровольные народные дружины. Граждане, не имеющие ни специальной подготовки, ни особых полномочий, наводят порядок на улицах Бишкека на свой страх и риск.

О том, почему так происходит раз за разом и как далеко Кыргызстан может зайти, если не остановит столь губительную для безопасности практику, 24.kg рассказали эксперты Александр Зеличенко и Юрий Погиба.

Работая с оглядкой на Аксы

Принято считать, что первым деморализующим моментом для кыргызской милиции стали события марта 2005-го. Якобы именно после них у правоохранителей напрочь отпало желание до последнего отстаивать легитимную власть. Полковник МВД в отставке Александр Зеличенко считает, что нынешняя причина слабости правоохранителей зародилась гораздо раньше.

«Говоря о нерешительности милиции, нужно вспомнить Аксыйские события 2002 года. Важно, что мы сейчас говорим о них не с политической точки зрения, а с точки зрения соблюдения законов. В Кыргызстане в то время в органах внутренних дел в подавляющем большинстве служили выходцы из советской правоохранительной системы. Милиция была подготовлена и обучена должным образом. Когда в Аксы начался штурм районного отдела милиции, сотрудники выполняли долг так, как их учили, используя все законные методы, в том числе и огнестрельное оружие», — говорит Александр Зеличенко.

В угоду политике силовиков позже осудили, несмотря на то, что большинство экспертов в их действиях нарушений не нашли. Именно тогда впервые появились лозунги «милиция не с народом». Тогда же началась и демонизация правоохранителей. Александр Зеличенко

Последующие события 2005 и 2010 года лишь усилили эффект. Одержавшие верх революционеры каждый раз объявлялись героями, а избитые ими милиционеры — слугами очередного антинародного режима. Точкой невозврата стал суд над спецназом ГКНБ и СГО по событиям 7 апреля 2010 года, когда выполнявшие долг офицеры в конечном итоге оказались на скамье подсудимых.

Наступая на те же грабли

Анализ произошедшего ночью 5 октября 2020 года на центральной площади Бишкека, по словам эксперта, указывает не только на деморализацию милиции, но и на то, что силовики оказались совершенно не готовы к развитию событий по негативному сценарию.

Информация о готовящихся акциях протеста и возможных беспорядках поступала к руководству МВД задолго до их начала. Но по какой-то причине люди, ответственные за принятие решений, ее игнорировали. Александр Зеличенко

«Силовикам нужно было стягивать силы в Бишкек из регионов, как это делали митингующие. Нужно было заранее проработать вопрос усиления города армейскими патрулями и бронетехникой, а не делать это в последний момент», — говорит Александр Зеличенко.

Эксперт отмечает, что подготовка сотрудников, в том числе спецназа МВД, остается на высоком уровне. Слабое место милиции — это ее командиры.

Как бы кощунственно это не звучало, но применение силы во время массовых мероприятий для правоохранителей — это норма.

«Демонстрации, если они выходят за рамки закона, везде разгоняют одинаково — и в России, и в Европе, и в США. Другой вопрос, что применение силы должно быть адекватным, соизмеримым и грамотным. С этим у нас большие проблемы. К примеру, одна из стратегических задач — не допустить во время разгона демонстраций прямого столкновения личного состава с митингующими. Толпу надо держать на расстоянии при помощи спецсредств — шумовых гранат, газа, резиновых пуль, рассеивать ее и не давать собраться вновь. За этим должны следить командиры. Которые, как показывает практика, раз за разом в самый тяжелый момент бросают подчиненных на площади на произвол судьбы, что деморализует их еще сильнее», — заключает Александр Зеличенко.

Государство, если оно действительно хочет изменить складывавшуюся десятилетиями практику, должно поменять отношение к силовикам — дать людям в погонах уверенность в том, что завтра, выполняя долг, они не окажутся за решеткой.

Дружинники есть – закона нет

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Роль добровольных народных дружин в охране общественного порядка невозможно переоценить. В современной истории Кыргызстан не раз убеждался в этом на горьком опыте. Однако в обществе сложилось ошибочное мнение, что ДНД в их современном виде — это аналог существовавших в советское время дружин — комсомольцев с красными повязками, в свободное от учебы и работы время совместно с милицией патрулировавших улицы.

При внешней схожести дружинники советские и нынешние — два разных явления, считает бывший командир спецназа «Альфа», полковник ГКНБ в отставке Юрий Погиба.

В СССР дружинники официально были частью системы безопасности. Имели право задерживать правонарушителей, досматривать их и прочее. Но самое важное — их защищал закон. Юрий Погиба

«У нас законов, защищающих ДНД и регулирующих их работу, фактически нет. Последнее постановление правительства о ДНД датируется 1994 годом. Документ с весьма размытыми формулировками, в котором, например, четко не прописана ответственность дружинников, в случае если они превысят полномочия», — говорит эксперт.

Первые попытки собрать дружины в Кыргызстане, напоминает он, были стихийными. После событий 2005 года люди объединялись, чтобы защитить свои дворы, кварталы и районы от мародерства. В 2010 году начали появляться первые зарегистрированные в Минюсте общественные объединения ДНД.

«Но даже это не отменило вопросов законности. В 2012 году в Кыргызстане пытались такой законопроект принять. Но депутаты Жогорку Кенеша документ так и не рассмотрели», — продолжает эксперт.

По мнению бывшего командира спецназа, в последних событиях в Бишкеке добровольцы вновь показали организованность, оперативно объединившись в Союз добровольных народных дружин.

«Процесс происходил не без помощи ветеранов-силовиков и людей, имеющих опыт общественной работы в событиях прошлых лет. Во многом именно это помогло избежать в Бишкеке опасных моментов. Люди работали сплоченно, координируемые единым штабом. Теперь можно открыто говорить и о том, что ряды дружин пополнялись, в том числе и силовиками — милиционерами и сотрудниками спецслужб, переодетыми в гражданскую одежду», — отмечает эксперт.

Опасные прецеденты

Вместе с тем кризис власти в Кыргызстане и отсутствие законов, регулирующих работу ДНД, по его словам, породили абсолютно новое и очень опасное явление. В дружины начали собираться люди, преследующие совершенно иные цели.

Наглядный пример — недавнее вымогательство денег у администраций пансионатов на Иссык-Куле. Когда совершенно непонятные группы сельчан объединились под видом ДНД не для патрулирования и защиты своих домов и улиц, а с одной конкретной целью — требовать у бизнеса финансовую помощь.

«Они непрозрачно намекали: не хотите, чтобы ваш пансионат случайно сгорел, — платите. Подобные факты ставят под сомнение суть добровольческих объединений», — говорит он.

По словам эксперта ситуация может усугубиться и тем, что при следующих политических и социальных потрясениях личные дружины могут организовать и политпартии. Вместо наведения порядка общество в таком случае рискует столкнуться с еще большим разделением.

«Этому есть примеры. Так митингующие у Дома правительства собрали собственную дружину. Молодые парни спортивного вида в синих жилетках официально якобы следили за тем, чтобы на акциях протестов не было провокаций. Но факт в том, что они, в отличие от упомянутого мной Союза добровольных народных дружин, не подчинялись ни штабу, ни МВД, не работали в связке с милицией — были подотчетны лишь организаторам митинга. Своего рода частная служба безопасности митингующих, которая без сомнений в случае чего оказалась бы по другую сторону баррикад от милиционеров и официальной власти», — заключает Погиба.

Фото 24.kg. 8 октября. Дружина, собранная из митингующих у Дома правительства в Бишкеке сторонников Садыра Жапарова.

Сегодня ситуация в Бишкеке и Кыргызстане вновь под контролем правоохранительных органов. Страна понемногу возвращается в правовое русло. Добровольные народные дружины на фоне второй волны COVID-19 плавно переключились с тревожных ночных дежурств на совместную с врачами волонтерскую работу.

Но важно помнить, что страна находится в ожидании повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша и выборов президента. Это значит, что наступившее политическое затишье может оказаться временным и все озвученные экспертами проблемы и опасения могут вновь стать частью нашей реальности.