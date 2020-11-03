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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Народных дружинников наградили медалями за укрепление правопорядка в Бишкеке

Дружинников наградили медалями «Шериктеш» и «Кыргыз милициясына 95 жыл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов поблагодарил представителей добровольных народных дружин за оказываемое содействие в несении службы по охране общественного порядка и безопасности граждан и взаимодействие с органами внутренних дел. Особенно отмечена роль дружинников в укреплении правопорядка в столице с 5 по 10 октября 2020 года.

Так за проявленную высокую ответственность, дисциплинированность, сознательность участникам народных дружин вручили ведомственные медали «Шериктеш», «Кыргыз милициясына 95 жыл», а также благодарности от МВД.

Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране на мероприятие были приглашены только представители народных дружин.

В целом в республике наградили 3 тысячи дружинников.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171803/
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