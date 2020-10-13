В Бишкеке началась подготовка волонтеров ко второй волне коронавируса

В Бишкеке в штабе Союза народных дружин состоялась первая, ознакомительная встреча волонтеров, которые будут помогать жителям города и врачам во время второй волны коронавируса в Кыргызстане.

«Наша цель собрать воедино всех, кто оказывал и хочет оказывать помощь стране и обществу в непростое время. Сегодня народные дружины понемногу освобождаются от дежурств по городу. Политическая ситуация стабилизируется. Но перед нами возникает не менее серьезная угроза в виде второй волны коронавируса», — рассказал присутствующий на встрече начальник штаба Союза народных дружин Ильдар Садыков.

Задача штаба, по его словам, не только собрать максимальное количество волонтеров, но и донести до них всю информацию, необходимую при оказании помощи больным.

Для этого на встречу были приглашены врачи, имеющие опыт работы в условиях первой волны COVID-19 в республике.

«Большое количество умерших при первой волне вируса у нас в стране во многом связано с отсутствием у врачей и волонтеров ключевой информации о специфике болезни и о мерах предосторожности. Надеюсь, что здесь, на базе штаба в будущем вы с нашей помощью получите максимум необходимых вам знаний», — отметил выступая перед собравшимися эпидемиолог Алексей Кравцов.

Он призвал добровольцев, чтобы те, оказывая помощь людям, не забывали о самозащите и не стали угрозой заражения для окружающих.

Пришедшим на встречу также показали, как оказывать первую доврачебную помощь, использовать кислородные системы и концентраторы. Рассказали о правильных методах дезинфекции помещений.

По словам организаторов встречи, подобные собрания будут проводиться ими на постоянной основе.

Те, кто желает стать волонтером, могут обратиться в штаб Союза народных дружин, расположенный в Бишкеке в левом крыле здания Агропрома на пересечении улиц Киевской и Раззакова, либо позвонить по телефонным номерам 0707050607 и 0507998877.

В Кыргызстане за последние сутки, напомним, от коронавируса скончались два человека. Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 92 человека. Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.