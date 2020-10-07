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Общество

Аэропорт «Манас» охраняют более 500 сотрудников

Аэропорт «Манас» сегодня, 7 октября, вышли охранять более 500 сотрудников ОАО «МАМ», ГП «Кыргызаэронавигация», ГПС и МВД. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества.

Уточняется, что работники авиации вышли для охраны правопорядка на фоне последних событий в стране. «Главная задача — это обеспечить безопасность полетов воздушных судов и пассажиров», — подчеркнули в ОАО.

Отмечается, что ОАО «МАМ» работает в штатном режиме. Все международные и внутренние рейсы в аэропортах «Манас» и «Ош» осуществляются по расписанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168202/
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