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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Союз местного самоуправления требует прекратить незаконное самопровозглашение

Представители Союза МСУ призвали действовать в правовом русле относительно снятия и назначения на должности глав айыл окмоту и мэров городов.

В организации отметили, что главы айыл окмоту, мэры городов не назначаются каким-либо государственным органом или самостоятельно местным сообществом.

Мэров и глав айыл окмоту избирают депутаты местных кенешей.

«В связи с политической ситуацией в стране последние дни поступает много обращений о легитимности действий отдельных групп граждан, которые вынуждают уйти с должности глав айыл окмоту и мэров городов. При этом назначают новых лиц без соблюдения процедуры избрания через депутатов местных кенешей. В случае ухода с должности главы айыл окмоту или мэра по собственному желанию исполнение обязанностей возлагается на вице-мэра, заместителя главы айыл окмоту или ответственного секретаря», — говорится в обращении.

Действия и акты, принятые лицами, назначенными на должности глав айыл окмоту и мэров городов без соблюдения законодательства и выборов, можно в будущем оспорить в суде и признать недействительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168176/
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