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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Нас кинули. Сторонники Жапарова объяснили, зачем они ночами бегают по городу

Сторонники Садыра Жапарова рассказали представителям общественного движения «Биздин Бишкек», зачем громили отель «Достук», а после бегали по Бишкеку.

В Twitter появилось видеообращение членов движения волонтеров «Биздин Бишкек». Они отметили, что разговаривали накануне со сторонниками Садыра Жапарова и те признались, что хотели встретиться с ним, однако он их кинул.

«Они слонялись по городу голодные, им ночевать было негде. Их было откровенно жаль. Это еще раз доказывает, что нужно отвечать за свои слова», — сказали дружинники, передавая слова сторонников Садыра Жапарова.

Напомним, накануне ночью в центре города происходили стычки сторонников Жапарова с дружинниками, зафиксированы также попытки мародерства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168160/
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