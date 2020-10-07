19:53
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Минувшей ночью один из дружинников получил ножевое ранение

Минувшей ночью один из дружинников получил ножевое ранение. Об этом 24.kg рассказал заместитель координатора добровольной народной дружины «Патриот» Эльдар Сыдыков.

По его словам, во время дежурства народных дружин в верхней части города к одному из дружинников подошел мужчина и ранил ножом. «Мужчина вышел из машины «Опель» серого цвета без номеров, вытащил нож и ударил нашего дружинника. После он быстро сел в авто и уехал. Сейчас водителя ищут», — рассказал Эльдар Сыдыков.

Он уточнил, что пострадавшему примерно 20-25 лет, он госпитализирован.

Как отметил заместитель координатора добровольной народной дружины «Патриот», были также случаи нападения на дружинников со стороны мародеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168156/
просмотров: 2566
Версия для печати
Материалы по теме
Они защитили Бишкек от мародеров. Дружинникам нужна наша помощь
Беспорядки в Бишкеке. Ситуация к утру под контролем — благодаря дружинникам
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие громят кафе и магазины
На дружинников нападают и пытаются отнять автобусы. Они просят поддержки
Беспорядки в Бишкеке. Около госрезиденции собрались дружинники
Народные дружинники взяли под охрану крупные торговые центры Бишкека
На защиту Бишкека от мародеров выходят дружинники. Куда обращаться за помощью
Чтобы не допустить мародерства: Темир Сариев зовет на помощь волонтеров
Неизвестные устроили стрельбу на блокпосту в селе Арашан
Режим ЧС в Токмаке. Около 300 добровольцев-дружинников будут патрулировать город
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
7 октября, среда
19:40
Сторонники Садыра Жапарова окружили Дом правительства Сторонники Садыра Жапарова окружили Дом правительства
19:33
Предприниматели Кыргызстана получили 2,5 миллиарда сомов льготных кредитов
19:32
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
19:28
Депутат Наталья Никитенко выступила с видеообращением к коллегам
19:22
В ГКНБ опровергают назначение в АКС Кубатбека Кожоналиева