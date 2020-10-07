Минувшей ночью один из дружинников получил ножевое ранение. Об этом 24.kg рассказал заместитель координатора добровольной народной дружины «Патриот» Эльдар Сыдыков.

По его словам, во время дежурства народных дружин в верхней части города к одному из дружинников подошел мужчина и ранил ножом. «Мужчина вышел из машины «Опель» серого цвета без номеров, вытащил нож и ударил нашего дружинника. После он быстро сел в авто и уехал. Сейчас водителя ищут», — рассказал Эльдар Сыдыков.

Он уточнил, что пострадавшему примерно 20-25 лет, он госпитализирован.

Как отметил заместитель координатора добровольной народной дружины «Патриот», были также случаи нападения на дружинников со стороны мародеров.