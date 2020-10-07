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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

На Иссык-Куле пытаются незаконно захватить земли акционерного общества

6 октября в 14.00 около 30 жителей села Жол-Колот Ак-Суйского района Иссык-Кульской области вторглись на территорию частной собственности ОАО «Мамыр». Об этом сообщила жительница Каракола Алена Хоменко.

По ее словам, прошла встреча на территории ОАО «Мамыр», на которую приехали начальники милиции Ак-Суйского района и Каракола. Они пытались успокоить и вразумить жителей села Жол-Колот.

«Их попытки были полностью проигнорированы пьяными митингующими, которые откровенно заявили, что они плевать хотели на закон и намерены захватить предприятие. В противном случае они угрожают сжечь его. Председатель правления ОАО «Мамыр» также пытался объяснить толпе, что земли общества являются землями сельхозназначения. Поэтому действия по самозахвату земель для построения домов для проживания жителей являются противозаконными и подпадают под статью Уголовного кодекса Кыргызстана. Однако и это не остановило протестующих. Они расположились на хоздворе предприятия», — рассказала Алена Хоменко.

Председатель правления ОАО «Мамыр» обратился в органы с официальным заявлением для принятия мер к самозахватчикам.

Сейчас на хоздворе жителями села Жол-Колот установлена юрта.

«Участники акции протеста не дают снимать происходящее на видео, угрожая сотрудникам ОАО «Мамыр». Действия жителей — это опасный прецедент для всех частных собственников страны, в том числе для государства. Если настоящие действия митингующих не будут пресечены в соответствии с законом, самозахват земель будет продолжаться по всей республике, так как люди будут чувствовать полную безнаказанность», — уверена Алена Хоменко.

При этом она отмечает, что на протяжении всего существования в ОАО «Мамыр» регулярно поступают угрозы со стороны молодежного движения села Жол-Колот, в которых они открыто говорят о самовольном захвате. Последняя попытка была предпринята ими в 2017 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168141/
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