Игорь Шестаков: Борьба за власть привела к ее отсутствию

«Борьба за власть различных групп привела к ее отсутствию», — прокомментировал 24.kg ситуацию в Кыргызстане политолог Игорь Шестаков.

Он добавил, что, хотя в стране есть легитимный парламент, пока еще действующий президент, власть осталась только на бумаге.

«Есть большое отличие между тем, что происходит сегодня, и событиями в 2005 и 2010 годах. Тогда оппозиционные силы заранее создали координационные структуры. Как только Акаев и Бакиев покидали Бишкек, оппозиция забирала ранее распределенные роли. Сейчас координации нет, все произошло стихийно, поэтому есть политические группы, которые объединяются по интересам», — сказал эксперт.

По его мнению, недовольство выдвижением Садыра Жапарова на пост премьер-министра может быть вызвано несколькими причинами. «Другие политические партии, группировки задались вопросом: почему не мы, а он? Когда создали первый координационный совет, который возглавил Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров и партия «Мекенчил» в него отказались входить, дав понять, что они не считают его реальной властью. Может, их амбициями двигало еще и то, что по предварительным итогам выборов политорганизация входила в первую пятерку. По сути, мы сейчас видим политическую борьбу за власть», — отметил Игорь Шестаков.

Он считает, что на общественное мнение может влиять несколько факторов. «Некоторых не устраивает его предыдущая деятельность, связанная с митингами. Кто-то не видит его премьером, потому что в первую очередь глава правительства — это хозяйственник. Садыр Жапаров больше известен как политик. Некоторые связывают его с Курманбеком Бакиевым», — подчеркнул политолог.