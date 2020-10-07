В Джети-Огузе местные жители напали на районную прокуратуру

В Джети-Огузском районе местные жители напали на местную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что около 20 человек ворвались в здание и потребовали отставки прокурора района Мирлана Ашырбаева.

Фото 24.kg. Прокурор Джети-Огузского района написал заявление об отставке

«По предварительным данным, местные жители побили одного из рядовых сотрудников. Сейчас работа надзорного органа приостановлена. Некоторым работникам прокуратуры пришлось выехать в безопасные места. Прокурор написал заявление об отставке», — сообщили редакции.

Известно также и о нападении на прокуратуру Нарынской области. Прокурору пришлось написать заявление об отставке.