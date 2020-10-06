Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милиционерами

Исполняющий обязанности министра внутренних дел, комендант Бишкека Курсан Асанов провел совещание с членами ДНД, личным составом МВД и ГУВД столицы. Он дал поручения по обеспечению общественной безопасности в городе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Важно навести порядок и обеспечить безопасность жителей Бишкека. Призываю всех не поддаваться на провокации и вести себя в рамках закона. Работники милиции вместе с членами Добровольной народной дружины должны не допускать противоправных действий, нам важнее покой и безопасность жителей столицы. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники должны пресекать правонарушения и проводить профилактическую работу», — отметил Курсан Асанов.

В настоящее время личный состав милиции в Бишкеке и Оше, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Баткенской областях работает в усиленном режиме.