19:24
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милиционерами

Исполняющий обязанности министра внутренних дел, комендант Бишкека Курсан Асанов провел совещание с членами ДНД, личным составом МВД и ГУВД столицы. Он дал поручения по обеспечению общественной безопасности в городе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Важно навести порядок и обеспечить безопасность жителей Бишкека. Призываю всех не поддаваться на провокации и вести себя в рамках закона. Работники милиции вместе с членами Добровольной народной дружины должны не допускать противоправных действий, нам важнее покой и безопасность жителей столицы. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники должны пресекать правонарушения и проводить профилактическую работу», — отметил Курсан Асанов.

В настоящее время личный состав милиции в Бишкеке и Оше, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Баткенской областях работает в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167938/
просмотров: 658
Версия для печати
Материалы по теме
Безнадзорное министерство. Непонятно, кто сейчас руководит МВД Кыргызстана
Курсан Асанов стал комендантом Бишкека
МВД попросило у международной организации СИЗ из-за ситуации с коронавирусом
Выборы-2020. На избирательных участках задействуют 11,5 тысячи милиционеров
Выборы-2020. После массовой драки в Араванском районе уволен начальник ОВД
Министр внутренних дел поручил ОВД в Нарыне тщательно готовиться к выборам
Замначальника управления госохраны обвиняет чиновников МВД в преступлении
В Москве задержали кыргызстанца, вступившего в половую связь с подростком
Родственников Курсана Асанова вызывают на допрос в Военную прокуратуру
Алмазбек Орозалиев назначен и. о. начальника ГУВД Бишкека
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
19:18
Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милиционерами Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милици...
19:11
Беспорядки в Бишкеке. Неизвестные напали на офис ОАО «Кыргызалтын»
19:06
Снести нельзя оставить. Митингующие решают, что делать с забором «Белого дома»
19:03
Одичали? Местные жители привязали к дереву председателя села и участкового
18:46
Беспорядки в Бишкеке. Коллектив отстоял Пятый канал