Адахан Мадумаров обвинил правительство в организации грязных выборов

«Несмотря на то что «Бутун Кыргызстан» по итогам предварительного подсчета голосов получил наименьшее количество мандатов, мы будем продолжать борьбу», — сообщил на пресс-конференции лидер партии Адахан Мадумаров.

Он признался, что члены политорганизации испытывают неоднозначные чувства. «Мы не ликуем от победы. С одной стороны, чувствуем сожаление, видя, как прошли выборы, с другой — нам приятно от того, как нас поддержал народ», — сказал руководитель партии.

Адахан Мадумаров высказал критику в отношении организации выборного процесса. «Нарушения были на каждом шагу. Но никто — ни власть, ни местные избирательные комиссии — на них не реагировал. Поэтому можно с уверенностью сказать, что нынешнее правительство за всю историю существования Кыргызстана провело самые несправедливые, самые грязные выборы», — подчеркнул он.

«Мы смотрим не на количество, а на качество. Несмотря на то что мы получили мало мандатов, мы не свернем с пути. Будем продолжать говорить правду и бороться», — резюмировал Адахан Мадумаров.