COVID-19. Можно ли избежать заражения и как не перепутать с ОРВИ

С наступлением холодов в республике растет и заболеваемость ОРВИ и гриппом. В этом году к сезонным болезням может присоединиться и коронавирусная инфекция, вторую волну которой прогнозируют на октябрь. Может ли пациент самостоятельно определить, чем именно заболел, и как избежать заражения, 24.kg рассказал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

— Симптоматика ОРВИ и COVID-19 очень схожа. Коронавирус подтверждается при проведении ПЦР-диагностики, рентген-исследованиях или компьютерной томографии. Но бежать и проходить их при первых симптомах тоже не стоит. Надо обратиться к врачам. Они клинические проявления коронавируса уже знают, и именно они будут принимать решение — направлять на дополнительное обследование пациента или нет.

Самостоятельно ходить на эти все процедуры — это, во-первых, лишние затраты, а во-вторых, это небезопасно для здоровья. Гульжигит Аалиев

— Сам человек не сможет различить?

— Хотя клиника инфекций отличается, пациенту самому сложно будет различить. Лучше не заниматься самодиагностикой.

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При ОРВИ происходит поражение только верхних дыхательных путей: начиная от носовой полости и заканчивая носоглоткой. При осложнениях может быть обострение бронхита, пневмония при присоединении вторичных инфекций.

Главное различие, что при ОРВИ обычно не бывает расстройства желудочно-кишечного тракта, а при COVID-19, это может быть.

При коронавирусной инфекции происходит поражение не только дыхательных путей, легких, но и желудочно-кишечного тракта, нервной, мочевыводящей, сердечно-сосудистой систем. Болезнь может протекать по-разному.

— Сейчас кыргызстанцам советуют сделать прививку от гриппа. Но есть скептики, которые считают, что она не спасет от заражения?

— Надо обязательно сделать. Если будет одновременное заражение гриппом и COVID-19, то болезнь будет протекать тяжелее. Наслоение двух инфекций может привести к летальному исходу.

Если сделать прививку от гриппа, то человек может либо вообще им не заразиться, либо болезнь будет протекать в более легкой форме.

— Многие кыргызстанцы еще не восстановились после перенесенного COVID-19. Что им нужно предпринимать, чтобы уберечься от ОРВИ?

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— Все, не только переболевшие, должны соблюдать три основных правила: обязательное ношение масок в общественных местах, дистанцирование, применение антисептиков. Ну и без надобности лишний раз не выходить из дома, особенно людям из групп риска.

Люди, которые перенесли COVID-19, вдвойне должны беречь себя, потому что восстановление проходит очень долго.

— Оксолиновая мазь, противовирусные препараты, витамины очень популярны среди населения в качестве профилактических мер. Насколько их применение оправдано?

— Оксолиновую мазь можно назвать одним из методов профилактики.

Противовирусные препараты, витамины без рекомендации врача применять нельзя. А вот включить в рацион продукты, содержащие витамин С, фрукты-овощи надо обязательно. Также следует чаще проветривать помещение, гулять на свежем воздухе.

Нельзя при первых симптомах простуды принимать антибиотики. Гульжигит Аалиев

При вирусных инфекциях они не помогают, только если происходит осложнение, присоединяется бактериальная инфекция — только тогда их назначают.

Еще люди начинают пить жаропонижающие при температуре 37,1. Это тоже делать нельзя. Температура — это реакция организма, внутри него идет борьба с болезнью. Надо сбивать, если температура выше 38 градусов.

— Вы отметили, что при первых признаках заболевания необходимо обращаться к врачам. Но сейчас из-за ситуации с коронавирусом многие люди остерегаются посещать поликлиники, чтобы там не заразиться. Как быть?

— В Центрах семейной медицины, экстренной медицины, по горячим линиям можно получить консультации по телефону.

Следует помнить, что несвоевременное обращение к врачу может привести к осложнениям. К нам постоянно поступают пациенты в тяжелом состоянии. Гульжигит Аалиев

Среди них много детей, которых заботливые родители пытаются самостоятельно лечить, руководствуясь чьими-то советами, рекламой. Бывает, в домашних условиях сами начинают делать внутривенные инъекции. Происходят осложнения. У детей может развиться отек головного мозга, нарушение дыхания и другие обострения. Таких больных тяжело лечить, они нуждаются в длительной реабилитации.