Выборы-2020. Сын Алмазбека Атамбаева призывает объединиться в оппозицию

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша продолжается митинг политической партии «Социал-демократы Кыргызстана».

Кандидат в депутаты Кадыр Атамбаев призвал другие оппозиционные политорганизации признать выборы в парламент несостоявшимися.

«Мы видим результат повального подкупа голосов, а также запугивание граждан. Мы считаем, что нынешние выборы — это поражение для всего народа Кыргызстана. Оппозиционные политобъединения так или иначе были задвинуты партией Матраимовых. Мы считаем, что если оппозиция предпочтет просто отсидеться, то дельнейшее страны будет очень туманным и тяжелым», — сказал он.