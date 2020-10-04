23:09
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Сын Алмазбека Атамбаева призывает объединиться в оппозицию

Фото 24.kg. Кадыр Атамбаев

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша продолжается митинг политической партии «Социал-демократы Кыргызстана».

Кандидат в депутаты Кадыр Атамбаев призвал другие оппозиционные политорганизации признать выборы в парламент несостоявшимися.

«Мы видим результат повального подкупа голосов, а также запугивание граждан. Мы считаем, что нынешние выборы — это поражение для всего народа Кыргызстана. Оппозиционные политобъединения так или иначе были задвинуты партией Матраимовых. Мы считаем, что если оппозиция предпочтет просто отсидеться, то дельнейшее страны будет очень туманным и тяжелым», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167476/
просмотров: 1529
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Члены партии «Социал-демократы» разошлись. Обещают выйти завтра
Акция «Против всех» на площади Ала-Тоо незаконна, заявляют сотрудники милиции
В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг «Против всех»
Выборы-2020. В Бишкеке пройдет мирный митинг «Против всех»
Арендаторы бизнес-центра Vefa выйдут на митинг в Бишкеке
Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии «Бутун Кыргызстан»
Выборы-2020. Активист вновь требует отставки главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой
Митинг арендаторов ТЦ «Караван». Требования протестующих обещают рассмотреть
Митинг у здания Жогорку Кенеша. Арендаторы ТЦ «Караван» поскандалили с милицией
В Бишкеке опять митингуют арендаторы торгового центра «Караван»
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
4 октября, воскресенье
23:07
Выборы-2020. В партии «Мекенчил» считают, что победили деньги против народа Выборы-2020. В партии «Мекенчил» считают, что победили...
22:52
Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
22:48
Выборы-2020. «Мекеним Кыргызстан» празднует победу
22:46
Выборы-2020. Партия «Ыйман Нуру» заявила, что не признает итоги голосования
22:39
Выборы-2020. Члены партии «Социал-демократы» разошлись. Обещают выйти завтра