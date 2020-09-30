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Общество

Минэкономики предложило ввести государственное регулирование цен на уголь

Минэкономики предложило ввести временное государственное регулирование цен на уголь. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, режим чрезвычайной ситуации, самоизоляции и ограничений, введенный для противостояния распространению коронавирусной инфекции, негативно отразился на финансовом положении населения. Поэтому в ведомстве считают необходимым ввести временное государственное регулирование цен на уголь для сдерживания темпа их роста и своевременного стабильного обеспечения топливом населения.

«Ежегодно государственным антимонопольным органом устанавливаются оптово-отпускные цены на уголь для угледобывающих предприятий, однако до конечного потребителя уголь доходит через посредников по завышенной цене», — отметили в Минэкономики.

В документе отмечается, что правительство имеет право вводить госрегулирование цен на социально значимые товары сроком до 90 календарных дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166911/
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