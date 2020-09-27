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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 161 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 251

В Кыргызстане за сутки выявили 161 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 29 человек, в Оше — 13, в Чуйской области — 9, в Ошской — 33, в Иссык-Кульской — 6, в Таласской — 1, в Нарынской — 2, в Джалал-Абадской — 23, в Баткенской — 45.

Всего в стране с марта зарегистрировали 46 тысяч 251 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166518/
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