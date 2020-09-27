В Кыргызстане за сутки выявили 161 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 29 человек, в Оше — 13, в Чуйской области — 9, в Ошской — 33, в Иссык-Кульской — 6, в Таласской — 1, в Нарынской — 2, в Джалал-Абадской — 23, в Баткенской — 45.

Всего в стране с марта зарегистрировали 46 тысяч 251 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.