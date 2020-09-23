Вице-мэр Виктория Мозгачева поздравила горожан с Днем госязыка на кыргызском

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева поздравила жителей столицы с Днем государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновница записала видеопоздравление на кыргызском языке.

«Она хоть и не носитель кыргызского, но очень любит его и изучает уже долгое время. К челленджу по поддержке госязыка также подключились и все городские службы. Столичный муниципалитет искренне поздравляет всех кыргызстанцев с Днем государственного языка», — проинформировали в пресс-службе.

Напомним, что дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989-м Верховным Советом Закона «О государственном языке Киргизской ССР».