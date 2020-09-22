В Бишкеке запустили систему мониторинга и контроля муниципального транспорта

В Бишкеке во всех муниципальных автобусах установили систему видеонаблюдения и GPS-навигаторы с привязкой на валидаторы. Теперь на базе автобусного парка будет работать диспетчерский пункт, где можно будет отследить работу каждого автобуса.

Платформа поможет проводить постоянный мониторинг объема пассажиропотока, денежных поступлений, сохранения интервала, количество использования карточек «Тулпар» в реальном времени, а также искоренить факты нарушений среди водителей: слив топлива, схождение с маршрута, нарушение интервала и другие.

«Система создана компанией Gramori project по инициативе МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие». Ее цель — мониторинг и анализ деятельности муниципального транспорта. На сегодня она установлена во всех муниципальных автобусах. В последующем планируем оборудовать троллейбусы», — рассказал директор компании Gramori project Александр Ирискулов.

Были случаи, когда водители сливали бензин, сходили с маршрута, собранные средства от оплаты пассажиров не полностью отдавали в кассу. Александр Ирискулов

По его словам, за месяц работы системы разработчики выявили ряд нарушений со стороны водителей автобусов и увеличили поступления в бюджет. «В приложении отображена карта. В виде значков указаны автобусы. В них содержится информация о водителе, маршруте и госномере. Диспетчеры, нажав на эти значки, в реальном времени определяют, кто где едет», — отметил Александр Ирискулов.

Глава управления городского транспорта Сатыбалды Хакимов отметил, что в муниципальной транспортной отрасли раньше отсутствовал контроль за водителями. «Поэтому мы не знали, как они работают, сколько денег собирают. А теперь с помощью этой системы мы видим, как они работают, соблюдают ли интервал, этику, санитарные нормы. Помимо этого, система помогает предотвращать мелкие хулиганства в виде карманных краж в салоне муниципального транспорта», — резюмировал глава управления городского транспорта Сатыбалды Хакимов.

Он подчеркнул, что на проект по цифровизации транспортных служб город не потратил ни сома, все расходы покрыла компания Gramori Project в сотрудничестве с организацией BPC KG, которая реализует проект электронного билетирования «Тулпар» в общественном муниципальном транспорте.

Вице-мэр Азизбек Алымкулов поставил задачу перед разработчиками проекта внедрить систему в мобильное приложение, чтобы горожане могли отслеживать движения муниципального транспорта. Также он дал поручение установить камеры видеонаблюдения на остановочных пунктах.