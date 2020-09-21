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Общество

Во Всемирный день чистоты «Тазалык» вывез 11 тонн мусора

Во Всемирный день чистоты «Тазалык» вывез 11 тонн мусора. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Жибек Каракеева.

Она напомнила, что в субботу в Бишкеке прошли субботники.

«Раньше такое количество мы вывозили после праздников на площади и в центре города.
Сейчас все поменялось. На праздниках мусорят меньше, а на субботниках собирают больше», — отметила она.

Отметим, что в этом году мэрия Бишкека призвала горожан и активистов не собираться на массовых субботниках, а выйти во двор своего дома, офиса и привести в порядок прилегающую территорию, убрать мусор, но при этом не рисковать здоровьем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165757/
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