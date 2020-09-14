Дело сторонницы Алмазбека Атамбаева, подозреваемой в мошенничестве, прекращено

Уголовное дело в отношении члена политической партии «Социал-демократы Кыргызстана» Розы Турксевер прекращено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что разбирательство прекращено на основании отсутствия состава преступления.

Напомним, ранее член СДК подозревалась в мошенничестве. С заявлением в милицию обратился гражданин М.Б. Он просил принять меры в отношении Розы Турксевер, которая в июле 2017-го якобы вошла к нему в доверие, сказав, что выкупает дом, заняла у него $18 тысяч 500, но долг не вернула.