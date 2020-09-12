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Общество

Минобразования оцифровало 207 школьных учебников на четырех языках

Министерство образования и науки Кыргызстана оцифровало 207 школьных учебников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, книги на четырех языках (кыргызский, русский, узбекский и таджикский) доступны для скачивания на сайте kitep.edu.gov.kg.

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«Кроме того, совместно с IT-штабом КР за короткое время на ресурс загружено более 500 обучающих телеуроков на кыргызском и русском языках», — добавили в Минобразования.

Отметим, что ежегодно родители жалуются на плохое состояние учебников или их отсутствие в школьных библиотеках. 

Напомним, что учебный год в республике начался в дистанционном режиме для большинства школьников. В учебные заведения ходят только первоклассники.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164907/
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