В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрирован один случай заражения коронавирусом медицинским работником. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, медик заразился в Бишкеке.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписан один медработник. Из домашней изоляции — 18.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 160 медиков, выздоровели 2 тысячи 635.