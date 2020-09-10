В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрирован один случай заражения коронавирусом медицинским работником. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, медик заразился в Бишкеке.
За сутки из стационаров с выздоровлением выписан один медработник. Из домашней изоляции — 18.
Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 160 медиков, выздоровели 2 тысячи 635.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.