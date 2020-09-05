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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Побег солдата Сухопутных войск. По факту назначили служебную проверку

Для выяснения причин побега солдата из войсковой части № 36806 Сухопутных войск Генерального штаба назначено служебное расследование. Об этом сообщает управление информационного обеспечения Генштаба ВС КР.

Уточняется, что 4 сентября ефрейтор Н.Ж. совершил самовольное оставление части. «Военнослужащего, призванного в ряды Вооруженных сил осенью 2019 года, должны были уволить 21 сентября 2020-го», — отмечают в Генштабе.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску военнослужащего.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о якобы имевших место неуставных взаимоотношениях, пока не подтверждена», — подчеркивают в ГШ.

Военная прокуратура Ошского гарнизона по факту начала досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164208/
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