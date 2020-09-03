В двух микрорайонах Каракола отремонтируют дорогу

В Караколе в микрорайоне «Кашка-Суу» отремонтируют 600 метров дороги — и проезжую часть, и тротуары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По ее данным, в микрорайоне «Восход» также отремонтируют 455 метров дорожного полотна.

«Дорожные работы начнутся в течение десяти дней, завершить строительство планируется за полтора месяца. Работы профинансированы за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области — 18 миллионов 867 тысяч сомов. Итоги тендера объявили 28 августа, проект полностью готовит дорожное хозяйство города. Генеральным заказчиком выступает муниципалитет. В ноябре планируется сдача объектов в эксплуатацию», — проинформировали в мэрии.