21:24
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Общество

В двух микрорайонах Каракола отремонтируют дорогу

В Караколе в микрорайоне «Кашка-Суу» отремонтируют 600 метров дороги — и проезжую часть, и тротуары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Читайте по теме
В одной из новостроек Каракола впервые появится питьевая вода

По ее данным, в микрорайоне «Восход» также отремонтируют 455 метров дорожного полотна.

«Дорожные работы начнутся в течение десяти дней, завершить строительство планируется за полтора месяца. Работы профинансированы за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области — 18 миллионов 867 тысяч сомов. Итоги тендера объявили 28 августа, проект полностью готовит дорожное хозяйство города. Генеральным заказчиком выступает муниципалитет. В ноябре планируется сдача объектов в эксплуатацию», — проинформировали в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163915/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 104 километра дорог отремонтировали в районах Кыргызстана
В одной из новостроек Каракола впервые появится питьевая вода
Из-за ямы на улице Сухэ Батора в Бишкеке создаются аварийные ситуации
Туалет за 3,4 миллиона сомов построят в парке Победы в Караколе
Ремонт дорог. Год не могут доделать улицу Джалиля в Бишкеке
Кубатбеку Боронову показали, как асфальтируют дороги в селах Иссык-Куля
В Караколе продлили время работы кафе и ресторанам
В Караколе начнут реабилитацию водоснабжения за 10 миллионов евро
Выборы-2020. Акрам Мадумаров потребовал обеспечить безопасность избирателей
В двух микрорайонах Каракола отремонтируют дороги и тротуары
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в&nbsp;СИЗО-1 Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
3 сентября, четверг
21:23
Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера горячей линии Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера г...
21:19
Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: днем без осадков
20:46
«Северэлектро» проложило кабель, но не восстановило потом тротуары во дворе
20:35
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки 15 партий, в том числе «Кыргызстана»