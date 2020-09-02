Дело Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы придут на допрос в масках

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил 24.kg, что прокуратура заявила ходатайство о том, чтобы сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ допрашивали в качестве свидетелей в масках.

Фото Кундуз Жолдубаевой. Суд по делу о кой-ташских событиях

«Защита выступила против этого. Мы объяснили свой протест тем, что лица спецназовцев уже видели во время событий в Кой-Таше. Логики гособвинения не понять», — сказал он.

В итоге суд удовлетворил ходатайство гособвинителей.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.