17:55
USD 78.23
EUR 93.67
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы придут на допрос в масках

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил 24.kg, что прокуратура заявила ходатайство о том, чтобы сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ допрашивали в качестве свидетелей в масках.

Кундуз Жолдубаевой
Фото Кундуз Жолдубаевой. Суд по делу о кой-ташских событиях

«Защита выступила против этого. Мы объяснили свой протест тем, что лица спецназовцев уже видели во время событий в Кой-Таше. Логики гособвинения не понять», — сказал он.

В итоге суд удовлетворил ходатайство гособвинителей.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163869/
просмотров: 770
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Оскорбление патруля в Бишкеке: девушку осудили на три года
Выборы-2020. Юрист «Кыргызстана» заявил в суде о давлении конкурентов на ЦИК
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Кыргызстан»: сторонники пришли поддержать
Выборы-2020. Сегодня суд рассмотрит жалобу партии «Кыргызстан» на решение ЦИК
Суд по событиям в Кой-Таше. Подсудимые не признали свою вину
Суд по событиям в Кой-Таше. Обвиняемые отказались от участия в формате онлайн
В Бишкеке милиционер подал в суд на МВД за незаконное увольнение и выиграл
Освобождение Батукаева. Заключивших сделку со следствием приговорили к штрафу
События в Кой-Таше: что происходит с главными участниками год спустя
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Бизнес
Новый льготный тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;теперь на&nbsp;30&nbsp;дней Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней
O!Store дарит 10&nbsp;ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung O!Store дарит 10 ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung
Будьте в&nbsp;курсе школьной жизни своего ребенка! Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!
Учимся вместе! Где смотреть расписание и&nbsp;уроки тем, кто на&nbsp;дистанционке? Учимся вместе! Где смотреть расписание и уроки тем, кто на дистанционке?
2 сентября, среда
17:55
В Жогорку Кенеше появился новый депутат В Жогорку Кенеше появился новый депутат
17:55
Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней
17:50
Выборы-2020. Сколько денег собрали и потратили политические партии
17:44
Еще одно ДТП на трассе Бишкек — Ош. Погибли три человека
17:33
Расписание телеуроков по программе подготовки детей к школе на 3-5 сентября