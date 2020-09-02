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Общество

Услуги мобильного ЦОН в Кыргызстане подешевели

В Кыргызстане снижена стоимость услуг мобильного ЦОН. Об этом сообщили в ГРС КР.

Стоимость услуги по выездному оформлению паспорта в Бишкеке и Оше подешевела на 700 сомов и составляет 911 сомов за один выезд.

В крупных городах и районных центрах Кыргызстана снизилось с 995 до 695 сомов за человека.

Коллективные заявки также снизились до 300 сомов, обслуживание шести-десяти человек теперь стоит 547 сомов, больше одиннадцати — 364 сома.

Мобильный ЦОН — это специальный микроавтобус, оснащенный необходимым техническим оборудованием для оказания услуг паспортизации и регистрации адреса проживания (прописка). В них есть кассовые аппараты, тут можно сделать фото и ксерокопию. В выездное обслуживание входят консультирование, прием и оформление документов на обмен паспорта, по достижении 16 лет, при утере, доставка готовых ID-карт и общегражданских паспортов.

Ветеранам ВОВ, инвалидам первой группы, лицам, проживающим в домах престарелых, сиротам и воспитанникам детских домов услуги предоставляются бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163821/
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