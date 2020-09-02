В Кыргызстане за сутки у медиков коронавирус не выявили

В Кыргызстане за последние сутки не зарегистрировали случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны 4 медработника. Из домашней изоляции — 9 медработников.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 136 медиков, выздоровели 2 тысячи 496.