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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ученые выяснили, что весной и осенью COVID-19 более устойчив, чем летом

Ученые сравнили степень выживаемости коронавируса в разные времена года и обнаружили высокую степень выживаемости вируса весной и осенью. Исследование опубликовано в научной библиотеке bioRxiv.

Оказалось, что весной и осенью частицы коронавируса на различных поверхностях живут в среднем от 17 до 30 часов, летом – от двух до пяти часов.

В связи с этим исследователи рекомендуют поддерживать высокий уровень личной гигиены и регулярно дезинфицировать потенциально зараженные поверхности, чтобы не дать возникнуть новым вспышкам коронавируса.

Ранее специалисты Больницы Маунт Оберн (США) зафиксировали, что при относительно высоких температурах (выше 10 градусов по Цельсию) вирус выживает в течение более короткого периода времени, также частицы SARS-CoV-2 инактивируются при действии высокого ультрафиолетового излучения. Остальные факторы, например, влажность воздуха, практически не влияют на распространение COVID-19.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163701/
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