В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 190 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выздоровели 106 человек, в Оше — 18, в Ошской области — 14, в Чуйской — 5, в Таласской — 9, в Иссык-Кульской — 6, в Джалал-Абадской — 19, в Баткенской — 13.

Всего за весь период зарегистрировали 38 тысяч 649 выздоровевших.