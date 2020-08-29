10:11
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 29 августа 1970 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 29 августа 1970 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,6 градуса.

Самым холодным 29 августа было в 1978 году, когда температура составила +7,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 29 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +14-16 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +25-30 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163509/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 23 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 22 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 16 августа 1975 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 15 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 9 августа 1968 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 2 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 июля 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 26 июля 2017 года
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;Бишкеке ситуация остается напряженной Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной
Выборы-2020. Партия &laquo;Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Кыргызстанцы, находящиеся в&nbsp;РФ, теперь могут улететь домой в&nbsp;свободном графике Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике
Как партии готовят сторонников: на&nbsp;участки в&nbsp;Бишкеке массово свозят сельчан Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан
Бизнес
Успейте оплатить налоги на&nbsp;землю, жилье и&nbsp;транспорт вместе с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Новые льготные тарифы к&nbsp;учебному году от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
29 августа, суббота
10:05
У полпреда правительства в Таласской области не указанный в декларациях бизнес У полпреда правительства в Таласской области не указанн...
10:03
В Кара-Суу мужчину, избившего старика, водворили в СИЗО
09:40
Выборы-2020. Массовый подвоз избирателей на УИК в Бишкеке зарегистрирован в ЕРПП
09:14
Выборы-2020. ЦИК подала кассационную жалобу в Верховный суд
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 29 августа 1970 года
28 августа, пятница
23:50
В Новой Зеландии будут продавать мясо из конопли
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:01
Из-за ямы на улице Сухэ Батора в Бишкеке создаются аварийные ситуации