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Общество

Цифра дня. 19 тысяч первоклассников пойдут в школу в Бишкеке

Первого сентября школы Бишкека откроют свои двери для 19 тысяч первоклассников. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, 17 тысяч детей прошли регистрацию через электронную запись для принятия в первый класс. С 1 сентября 2020 года учащиеся первых классов начнут обучение офлайн. В регионах со сложной эпидемиологической ситуацией и с большим количеством учащихся в школах, классы, в которых число учеников превышает 20 детей, будут поделены на группы.

«В Бишкеке переуплотнение школ составляет 200-250 процентов, поэтому первые классы будут поделены на две группы. Обучение будет проходить пять дней в неделю по основным предметам. Для выполнения государственного стандарта остальные предметы будут проходить в режиме онлайн», — заключила Виктория Мозгачева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163502/
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