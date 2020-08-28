Цифра дня. 19 тысяч первоклассников пойдут в школу в Бишкеке

Первого сентября школы Бишкека откроют свои двери для 19 тысяч первоклассников. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, 17 тысяч детей прошли регистрацию через электронную запись для принятия в первый класс. С 1 сентября 2020 года учащиеся первых классов начнут обучение офлайн. В регионах со сложной эпидемиологической ситуацией и с большим количеством учащихся в школах, классы, в которых число учеников превышает 20 детей, будут поделены на группы.

«В Бишкеке переуплотнение школ составляет 200-250 процентов, поэтому первые классы будут поделены на две группы. Обучение будет проходить пять дней в неделю по основным предметам. Для выполнения государственного стандарта остальные предметы будут проходить в режиме онлайн», — заключила Виктория Мозгачева.